Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении отмечается, что исконные исторические земли Азербайджана, находившиеся под оккупацией около 30 лет в результате военной агрессии Армении, в ходе 44-дневной Отечественной войны были освобождены от оккупации военно-политическим путем, и каждый день на пути к славной Победе был вписан золотыми буквами в историю страны.

"Ценой жизни и крови солдат и офицеров доблестной Азербайджанской армии в Отечественной войне от оккупации были освобождены в целом более 300 населенных пунктов, включая города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз Зангиланского района, поселок Гадрут Ходжавендского района и многие его села, село Суговушан Тертерского района, несколько сел Ходжалинского и Лачинского районов, а также важные стратегические высоты в направлениях Агдере, Муровдаг и Зангилан. Война завершилась освобождением города Шуша – короны Карабаха и принуждением Армении к подписанию акта о капитуляции.

Великая победа Азербайджана на поле боя нашла свое подтверждение и в политической плоскости - Армения была вынуждена освободить от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы, и таким образом, была восстановлена историческая справедливость.

В период 30-летней оккупации Армения стерла с лица земли наши города, села, поселки, нашему культурному наследию был нанесен большой ущерб, наши историко-культурные и религиозные памятники, мечети были разрушены и подверглись вандализму. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур в настоящее время отстраиваются, территории очищаются от мин, стремительными темпами ведутся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции.

Для возвращения вынужденных переселенцев в родные края началась реализация "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года номер 3587. Уже обеспечено возвращение вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и город Лачын, и работы в этом направлении продолжаются", - говорится в тексте распоряжения.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечения исторической победы, завоеванной в Отечественной войне, и учреждения дней освобожденных от оккупации городов глава государства постановил ежегодно торжественно отмечать следующие дни как дни городов на освобожденных от оккупации территориях:

26 августа – день города Лачын

4 октября – день города Джебраил

17 октября – день города Физули

20 октября – день города Зангилан

25 октября – день города Губадлы

8 ноября – день города Шуша

20 ноября – день города Агдам

25 ноября – день города Кяльбаджар.

Министерству культуры Азербайджана вместе со специальными представительствами президента Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.