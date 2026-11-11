В Греции построят подводную линию электропередачи стоимостью почти €1,5 млрд

Греческий оператор энергосистемы ADMIE приступает к реализации проекта строительства высоковольтной линии электропередачи между островом Кос и городом Коринф на материковой части страны стоимостью €1,48 млрд.

Как передает Report со ссылкой на официальное сообщение ADMIE, оператор подписал контракт с компанией Hellenic Cables на проектирование, производство и прокладку подводных и подземных электрических кабелей.

Подписание соглашения знаменует начало реализации проекта. В ближайшее время планируется приступить к исследованиям морского дна, необходимым для прокладки кабелей.

Проект предусматривает создание высоковольтной линии постоянного тока напряжением 320 кВ и пропускной способностью 1 000 МВт. Общая протяженность кабельной системы составит около 1 290 км, включая 1 260 км подводных и 30 км подземных линий.

Соединение Коринфа и Коса станет первым этапом интеграции островов архипелага Додеканес в единую энергосистему материковой Греции. В дальнейшем к высоковольтной сети планируется подключить острова Родос и Карпатос, а также ряд небольших островов региона.

Проект частично финансируется за счет кредита Европейского инвестиционного банка. Кроме того, он получил положительную оценку для предоставления грантового финансирования из Фонда декарбонизации островов и в рамках Механизма справедливого перехода.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру назвал проект важным шагом к преодолению энергетической изоляции островов Додеканес.

"Это инвестиции в размере €1,5 млрд и первый решающий шаг к подключению Додеканеса к материковой энергосистеме. Кос, а затем Родос, Карпатос и небольшие острова региона получат более стабильное, экологически чистое и доступное электроснабжение, что позволит сократить зависимость от дорогостоящих электростанций, работающих на нефтепродуктах", - заявил министр.

По его словам, реализация проекта также позволит повысить надежность энергоснабжения, поддержать местную экономику и туристическую отрасль, а также снизить расходы потребителей на электроэнергию.

Согласно информации компании Hellenic Cables, завершение строительства запланировано на 2030 год.