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    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək

    Yunanıstanın enerji sistemi operatoru olan ADMIE, Kos adası ilə ölkənin materik hissəsindəki Korinf şəhəri arasında dəyəri 1,48 milyard avro olan yüksək gərginlikli elektrik verilişi xəttinin tikintisi layihəsinin icrasına başlayır.

    "Report" ADMIE-nin rəsmi məlumatına istinadən xəbər verir ki, operator "Hellenic Cables" şirkəti ilə sualtı və yeraltı elektrik kabellərinin layihələndirilməsi, istehsalı və çəkilməsi barədə müqavilə imzalanıb.

    Sazişin imzalanması layihənin icrasının başlandığını göstərir. Yaxın vaxtlarda kabellərin çəkilməsi üçün zəruri olan dəniz dibinin tədqiqatlarına başlanması planlaşdırılır.

    Layihə 320 kV gərginliyə və 1 000 MVt ötürücülük qabiliyyətinə malik yüksək gərginlikli sabit cərəyan xəttinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Kabel sisteminin ümumi uzunluğu 1 260 km sualtı və 30 km yeraltı xətlər daxil olmaqla, təxminən 1 290 km təşkil edəcək.

    Korinf və Kosun birləşdirilməsi Dodekanes arxipelaqı adalarının Yunanıstanın materik hissəsinin vahid enerji sisteminə inteqrasiyasının ilk mərhələsi olacaq. Gələcəkdə yüksək gərginlikli şəbəkəyə Rodos və Karpatos adalarının, eləcə də regionun bir sıra kiçik adalarının qoşulması planlaşdırılır.

    Layihə qismən Avropa İnvestisiya Bankının krediti hesabına maliyyələşdirilir. Bundan əlavə, o, Adaların Dekarbonizasiyası Fondundan və Ədalətli Keçid Mexanizmi çərçivəsində qrant maliyyələşdirilməsinin ayrılması üçün müsbət qiymətləndirmə alıb.

    Yunanıstanın ətraf mühit və energetika naziri Stavros Papastavru layihəni Dodekanes adalarının enerji izolyasiyasının aradan qaldırılması istiqamətində mühüm addım adlandırıb.

    "Bu, 1,5 milyard avro həcmində investisiya və Dodekanesin materik enerji sisteminə qoşulması istiqamətində ilk həlledici addımdır. Kos, daha sonra isə Rodos, Karpatos və regionun kiçik adaları daha sabit, ekoloji təmiz və əlçatan elektrik təchizatı əldə edəcək ki, bu da neft məhsulları ilə işləyən bahalı elektrik stansiyalarından asılılığı azaltmağa imkan verəcək", - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin icrası həmçinin enerji təchizatının etibarlılığını artırmağa, yerli iqtisadiyyatı və turizm sahəsini dəstəkləməyə, eləcə də istehlakçıların elektrik enerjisi xərclərini azaltmağa imkan verəcək.

    "Hellenic Cables" şirkətinin məlumatına görə, tikintinin başa çatdırılması 2030-cu ilə planlaşdırılır.

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