Израиль призвал посредников потребовать немедленного разоружения ХАМАС

Израиль призвал международных посредников потребовать немедленного разоружения палестинского движения ХАМАС на всей территории сектора Газа для реализации мирного плана президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израиль призывает посредников потребовать от ХАМАС немедленного разоружения на всей территории Газы, чтобы план президента Трампа из 20 пунктов мог быть реализован", - говорится в заявлении.

В канцелярии подчеркнули, что, согласно американскому плану, ХАМАС должен сложить оружие, а сектор Газа - быть демилитаризован до начала восстановления.

"На сегодняшний день ХАМАС не сдал ни одной единицы оружия", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Израиль тесно сотрудничает с США и Советом мира и остается привержен успешной реализации плана Трампа.