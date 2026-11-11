Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал особые поручения по развитию отношений с Китаем.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Китай играет важную роль в прекращении войны с США и ситуации "ни войны, ни мира"", – сказал он, добавив, что появилась возможность использовать позитивную роль Китая для укрепления стабильности в регионе.

Ссылаясь на слова Хаменеи, Галибаф подчеркнул, что сотрудничество с Китаем не должно ограничиваться формальными соглашениями.

"Двадцатипятилетнюю программу всестороннего сотрудничества между Ираном и Китаем необходимо воплотить в конкретные проекты", – заявил он.