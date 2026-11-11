Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 01:18
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал особые поручения по развитию отношений с Китаем.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Китай играет важную роль в прекращении войны с США и ситуации "ни войны, ни мира"", – сказал он, добавив, что появилась возможность использовать позитивную роль Китая для укрепления стабильности в регионе.
Ссылаясь на слова Хаменеи, Галибаф подчеркнул, что сотрудничество с Китаем не должно ограничиваться формальными соглашениями.
"Двадцатипятилетнюю программу всестороннего сотрудничества между Ираном и Китаем необходимо воплотить в конкретные проекты", – заявил он.
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