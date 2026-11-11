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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 01:18
    Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал особые поручения по развитию отношений с Китаем.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    "Китай играет важную роль в прекращении войны с США и ситуации "ни войны, ни мира"", – сказал он, добавив, что появилась возможность использовать позитивную роль Китая для укрепления стабильности в регионе.

    Ссылаясь на слова Хаменеи, Галибаф подчеркнул, что сотрудничество с Китаем не должно ограничиваться формальными соглашениями.

    "Двадцатипятилетнюю программу всестороннего сотрудничества между Ираном и Китаем необходимо воплотить в конкретные проекты", – заявил он.

    Моджтаба Хаменеи Мохаммад-Багер Галибаф Двустороннее сотрудничество Исламская Республика Иран Китайская Народная Республика (КНР)
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
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