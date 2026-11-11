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    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib

    İranın Ali rəhbəri Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair xüsusi tapşırıqlar verib.

    "Report"un IRIB-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib.

    "ABŞ ilə müharibəyə və "nə müharibə, nə sülh" vəziyyətinə son qoyulmasında Çinin rolu qabarıqdır", - o deyib və əlavə edib ki, bölgədə sabitliyin artırılmasında Çinin müsbət fəaliyyətindən istifadə fürsəti yaranıb.

    Xameneidən sitat gətirən Qalibaf vurğulayıb ki, Çinlə əməkdaşlıq formal razılaşmalarla məhdudlaşmamalıdır:

    "İran və Çinin 25 illik hərtərəfli əməkdaşlıq proqramı icra layihələrinə çevrilməlidir".

    Məhəmməd Baqir Qalibaf Müctəba Xamenei İran İslam Respublikası Çin Xalq Respublikası
    Верховный лидер Ирана поручил укрепить сотрудничество с Китаем
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