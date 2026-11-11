Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
Region
- 11 noyabr, 2026
- 00:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İranın Ali rəhbəri Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair xüsusi tapşırıqlar verib.
"Report"un IRIB-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib.
"ABŞ ilə müharibəyə və "nə müharibə, nə sülh" vəziyyətinə son qoyulmasında Çinin rolu qabarıqdır", - o deyib və əlavə edib ki, bölgədə sabitliyin artırılmasında Çinin müsbət fəaliyyətindən istifadə fürsəti yaranıb.
Xameneidən sitat gətirən Qalibaf vurğulayıb ki, Çinlə əməkdaşlıq formal razılaşmalarla məhdudlaşmamalıdır:
"İran və Çinin 25 illik hərtərəfli əməkdaşlıq proqramı icra layihələrinə çevrilməlidir".
Son xəbərlər
02:41
Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edibDigər ölkələr
02:39
Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcəkDigər ölkələr
02:29
Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıbDigər ölkələr
02:02
İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edibDigər ölkələr
01:44
Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıbRegion
01:24
NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edibDigər ölkələr
01:17
Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilibDigər ölkələr
00:54
Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar veribRegion
00:36
Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilirDigər ölkələr