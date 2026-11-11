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    Джим Джордан избран лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 01:06
    Джим Джордан избран лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США

    Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан, представляющий штат Огайо, избран лидером республиканского меньшинства в нижней палате нового созыва.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, соответствующее решение принято по итогам закрытого голосования среди республиканцев.

    Кандидатуру Джордана поддержали 106 законодателей, тогда как за его соперника, действующего лидера республиканского большинства Стивена Скалиса от штата Луизиана, проголосовали 73 человека.

    После победы Демократической партии на промежуточных выборах 3 ноября действующий спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что не будет претендовать на пост лидера республиканского меньшинства в новом созыве Конгресса.

    С января 2027 года большинство в Палате представителей перейдет к демократам, которым предстоит избрать нового спикера. Одним из основных претендентов на эту должность является лидер демократической фракции Хаким Джеффрис. В случае избрания он станет первым афроамериканцем на посту спикера Палаты представителей.

    Отметим, что промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы избирали весь состав Палаты представителей, около трети Сената, а также губернаторов 36 штатов и территорий. Кроме того, прошли выборы в органы местного самоуправления.

    Конгресс США 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года.

    Палата представителей Конгресса США Огайо
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    44 filmi
    44 filmi

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