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    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib

    Ohayo ştatını təmsil edən ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Hüquq Komitəsinin sədri Cim Cordan yeni çağırış aşağı palatada respublikaçı azlığın lideri seçilib.

    "Report" "Axios"a istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar respublikaçılar arasında keçirilən qapalı səsvermənin yekunlarına əsasən qəbul edilib.

    Cordanın namizədliyini 106 qanunverici dəstəkləyib, onun rəqibi, Luiziana ştatından olan respublikaçı əksəriyyətin hazırkı lideri Stiven Skalisə isə 73 nəfər səs verib.

    Noyabrın 3-də keçirilən aralıq seçkilərində Demokratlar Partiyasının qələbəsindən sonra Nümayəndələr Palatasının hazırkı spikeri Mayk Conson Konqresin yeni çağırışında respublikaçı azlığın lideri vəzifəsinə iddia etməyəcəyini açıqlayıb.

    2027-ci ilin yanvarından etibarən Nümayəndələr Palatasında əksəriyyət yeni spiker seçməli olan demokratlara keçəcək. Bu vəzifəyə əsas iddiaçılardan biri demokratlar fraksiyasının lideri Hakim Ceffrisdir. O, seçiləcəyi təqdirdə Nümayəndələr Palatasının spikeri vəzifəsində ilk afroamerikalı olacaq.

    Qeyd edək ki, ABŞ-də aralıq seçkiləri noyabrın 3-də keçirilib. Amerikalılar Nümayəndələr Palatasının tam tərkibini, Senatın təxminən üçdə birini, eləcə də 36 ştat və ərazinin qubernatorlarını seçiblər. Bundan əlavə, yerli özünüidarəetmə orqanlarına da seçkilər keçirilib.

    120-ci çağırış ABŞ Konqresi 2027-ci il yanvarın 3-də işə başlayacaq.

    ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatası ABŞ Konqresi Respublikaçılar Partiyası Demokratlar Partiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
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    MiniBoss

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