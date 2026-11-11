Иран направил жалобу в ООН и МАГАТЭ из-за предложения США о вознаграждении в $20 млн

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест в связи с предложением США выплатить до $20 млн за информацию об иранской ядерной программе и направило соответствующие письма в ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, письма направил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Министр иностранных дел Аббас Арагчи резко отреагировал на заявление Госдепартамента США о вознаграждении в размере до $20 млн за предоставление информации о ядерной программе Ирана", – говорится в сообщении.

В своем обращении глава иранского МИД назвал заявление Вашингтона "отвратительным и достойным сожаления".

Напомним, что Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана. Предложение также предусматривает возможность переселения информаторов и членов их семей.

Вознаграждение предлагается в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" (Rewards for Justice, RFJ).