США готовы выплатить до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана

Госдепартамент США объявил о вознаграждении на сумму до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана, предусмотрев также возможность переселения информаторов и их семей.

Как передает Report со ссылкой на Госдеп, предложение опубликовано в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (Rewards for Justice, RFJ).

Вашингтон запрашивает сведения об объектах, оборудовании и сотрудниках, связанных с иранской ядерной программой.

Программа гарантирует конфиденциальность источников. Вопрос о переселении информаторов и членов их семей рассматривается индивидуально.