США готовы выплатить до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 12:37
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Госдепартамент США объявил о вознаграждении на сумму до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана, предусмотрев также возможность переселения информаторов и их семей.
Как передает Report со ссылкой на Госдеп, предложение опубликовано в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (Rewards for Justice, RFJ).
Вашингтон запрашивает сведения об объектах, оборудовании и сотрудниках, связанных с иранской ядерной программой.
Программа гарантирует конфиденциальность источников. Вопрос о переселении информаторов и членов их семей рассматривается индивидуально.
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