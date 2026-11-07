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    США готовы выплатить до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 12:37
    США готовы выплатить до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана

    Госдепартамент США объявил о вознаграждении на сумму до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана, предусмотрев также возможность переселения информаторов и их семей.

    Как передает Report со ссылкой на Госдеп, предложение опубликовано в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (Rewards for Justice, RFJ).

    Вашингтон запрашивает сведения об объектах, оборудовании и сотрудниках, связанных с иранской ядерной программой.

    Программа гарантирует конфиденциальность источников. Вопрос о переселении информаторов и членов их семей рассматривается индивидуально.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Иранская ядерная программа Госдепартамент США Исламская Республика Иран
    US offers up to $20 million for information on Iran's nuclear program
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