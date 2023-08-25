Президент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачынского района, ознакомились с деятельностью предприятия по производству префабричных модульных

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачынского района, ознакомились с деятельностью предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота.

Как сообщает Report , генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что восстановительные и строительные работы ведутся параллельно с созданием производственных предприятий. Одним из таких предприятий является мебельная фабрика, созданная в промышленной зоне Лачынского района. На предприятии предусматривается производство спальных и гостиных гарнитуров, дверей и другой мебельной продукции. Годовая производственная мощность завода составляет 3 тысячи кубометров. Здесь будет установлено оборудование, произведенное в европейских странах, Турции и Китае, а сырье будет закупаться в Турции и России. В целом, на производственных участках планируется обеспечить работой 100 человек.

Президент Ильхам Алиев ввел мебельную фабрику в действие.

В ходе ознакомления с предприятием по производству префабричных модульных домов было сообщено, что здесь будут изготавливать 200 домов в год. Префабричные модульные дома состоят из гостиной, спальни, ванной комнаты и кухни. Преимущество этих домов перед каменными в том, что они сейсмоустойчивы, обладают высокой прочностью, а также экологичны. Еще одним преимуществом этих долговечных и огнестойких домов является более выгодная цена. На предприятии постоянной работой обеспечены 100 человек.

Во время осмотра пункта содержания мелкого рогатого скота было отмечено, что здесь сооружено пять модульных установок для забоя овец, три – для забоя коров. Годовая производственная мощность предприятия позволяет осуществлять забой 17 тысяч голов скота. В производственной зоне расположены помещения для забоя, очистки внутренностей, охлаждения, разделки, упаковочные контейнеры. На этом предприятии работой будут обеспечены 30 человек.