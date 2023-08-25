В Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса

25 августа заложен фундамент гостиничного комплекса, который будет построен вблизи города Лачын.

25 августа заложен фундамент гостиничного комплекса, который будет построен вблизи города Лачын.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было сообщено, что в концепции восстановления Лачына принят во внимание туристический потенциал города, для этого создается соответствующая инфраструктура. В современной гостинице будут созданы все условия для комфорта приезжающих в район. Гостиничный комплекс будет состоять из здания отеля на 100 номеров и 10 коттеджей, а также кафе и ресторанов, развлекательного и оздоровительного центров. В здании отеля гостям также будут доступны многофункциональные залы для мероприятий и заседаний на 500 мест.

В то же время в отеле будут созданы открытый и закрытый бассейны, СПА-центр, зона для боулинга и развлечений, детская развлекательная зона, крытый спортивный зал, комната для занятия йогой и многофункциональные площадки на открытом воздухе. Словом, гостиничный комплекс, где будет обеспечен высокий уровень услуг, будет построен на уровне современных стандартов.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса.