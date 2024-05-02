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Генсек: ОЭС проведет тренинги в странах-участницах для реализации туристического потенциала

Генсек: ОЭС проведет тренинги в странах-участницах для реализации туристического потенциала Организация экономического сотрудничества (ОЭС) проведет в этом году в странах-членах ОЭС тренинги по диверсификации туристической деятельности и для реализации потенциала за счет обмена опытом и обучения.
Туризм
2 мая 2024 г. 12:06
Генсек: ОЭС проведет тренинги в странах-участницах для реализации туристического потенциала

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) проведет в этом году в странах-членах ОЭС тренинги по диверсификации туристической деятельности и для реализации потенциала за счет обмена опытом и обучения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири на Первом форуме туроператоров стран-участниц Организации экономического сотрудничества в Баку.

По его словам, среди основных задач по развитию туризма в странах ОЭС - продвижение регионального туризма.

"ОЭС нацелена на стимулирование экономической активности в странах-участницах через транспортный, торговый, сельскохозяйственный, энергетический и туристический сектора. За счет богатых культурных и природных ресурсов региона, включая древний Шелковый путь, мы обладаем большим туристическим потенциалом", - сказал Нозири.

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Версия на английском языке ECO secretary general: This year, we will hold trainings in member countries to increase tourism potential
Версия на азербайджанском языке İƏT Baş katibi: "Bu il turizm üzrə potensialı artırmaq üçün üzv ölkələrdə təlimlər keçirəcəyik"

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