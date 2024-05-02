Хусрав Нозири: Выбор городов Эрзурум и Шуша туристическими столицами ОЭС внесет вклад в региональное сотрудничество

Выбор городов Эрзурум (Турция) и Шуша в качестве туристических столиц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2025-2026 годы будет способствовать развитию регионального сотрудничества в сфере туризма.

Выбор городов Эрзурум (Турция) и Шуша в качестве туристических столиц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2025-2026 годы будет способствовать развитию регионального сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири на Первом форуме туроператоров стран-участниц ОЭС.

"В этом году туристической столицей выбран узбекский город Шахрисабз, а в 2025 и 2026 годах этот статус получат соответственно турецкий город Эрзурум и азербайджанский город Шуша. 2026 год будет способствовать еще большему развитию регионального сотрудничества в сфере туризма", - сказал он.