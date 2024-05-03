В Азербайджане средняя цена 5-звездочных отелей выросла более чем на 46%

В январе-мае текущего года в системе онлайн-бронирования booking.com средняя цена за сутки проживания в 5-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана составила 215,3 маната.

В январе-мае текущего года в системе онлайн-бронирования booking.com средняя цена за сутки проживания в 5-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана составила 215,3 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самая высокая цена в отчетном периоде зарегистрирована в Губе - 309,4 маната. В аналогичный период прошлого года в регионе не было пятизвездочных отелей.

На втором месте оказались отели Габалы с ценой в 307 манатов, что на 14% больше, чем годом ранее.

Нафталан занял третье место среди 5-вездочных отелей с ценой в 233,8 маната, что на 6,9% меньше в годовом исчислении.

Ночь в 5-звездочных отелях в Шемахе стоит 213,8 ​​манатов (+27%), в Баку - 209 манатов (+39,7%), в Лянкяране - 170 манатов (+26,8%), в Абшероне - 165 манатов (в аналогичный период прошлого года 5-звездочных отелей в районе не было), в Шабране - 154 маната (+15%), в Гахе - 153,7 маната (+13,8%), в Исмаиллы - 152,5 маната (в аналогичный период прошлого года 5-звездочных отелей в районе не было), в Шеки - 71 манат (+56%).