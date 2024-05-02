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Кянан Гасымов: Страны ОЭС - целевой рынок для туристического сектора Азербайджана

Кянан Гасымов: Страны ОЭС - целевой рынок для туристического сектора Азербайджана Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) считаются целевым рынком для туристического сектора Азербайджана.
Туризм
2 мая 2024 г. 12:00
Кянан Гасымов: Страны ОЭС - целевой рынок для туристического сектора Азербайджана

Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) считаются целевым рынком для туристического сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил журналистам на Первом форуме туроператоров стран-участниц ОЭС.

По его словам, привлечение большего количества туристов из этих стран в числе основных целей Госагентства.

"С этой точки зрения подключение туристических компаний к процессу имеет особое значение. Мы стараемся наладить подобные контакты среди стран-участниц", - подчеркнул Гасымов.

Отметим, что Первый форум туроператоров стран-участниц Организации экономического сотрудничества проходит в Баку при организации Госагентства Азербайджана по туризму и ОЭС.

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Версия на английском языке Kanan Gasimov: ECO states are target tourism markets for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: "İƏT ölkələri Azərbaycanın hədəf turizm bazarlarıdır"

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