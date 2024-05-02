Таджикская авиакомпания запустит прямые рейсы из Душанбе в Баку

Таджикская авиакомпания Somon Air планирует в этом году открыть рейсы из Душанбе в Баку.

Таджикская авиакомпания Somon Air планирует в этом году открыть рейсы из Душанбе в Баку.

Об этом Report сказала директор таджикского туроператора Dourgard Adventures Гулрухсор Нурова.

"В настоящее время полеты между Душанбе и Баку осуществляются в тестовом режиме, планируется сделать их регулярными", - сказала она.

Нурова считает, что открытие дополнительных рейсов между двумя странами будет способствовать развитию дружественных отношений между народами: "Кроме того, существующий между двумя странами безвизовый режим также укрепит сотрудничество в сфере туризма".