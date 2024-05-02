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Таджикская авиакомпания запустит прямые рейсы из Душанбе в Баку

Таджикская авиакомпания запустит прямые рейсы из Душанбе в Баку Таджикская авиакомпания Somon Air планирует в этом году открыть рейсы из Душанбе в Баку.
Туризм
2 мая 2024 г. 14:16
Таджикская авиакомпания запустит прямые рейсы из Душанбе в Баку

Таджикская авиакомпания Somon Air планирует в этом году открыть рейсы из Душанбе в Баку.

Об этом Report сказала директор таджикского туроператора Dourgard Adventures Гулрухсор Нурова.

"В настоящее время полеты между Душанбе и Баку осуществляются в тестовом режиме, планируется сделать их регулярными", - сказала она.

Нурова считает, что открытие дополнительных рейсов между двумя странами будет способствовать развитию дружественных отношений между народами: "Кроме того, существующий между двумя странами безвизовый режим также укрепит сотрудничество в сфере туризма".

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Версия на азербайджанском языке Düşənbədən Bakıya birbaşa uçuşlar bərpa ediləcək

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