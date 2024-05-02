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Кянан Гасымов: В этом году в Азербайджане завершится процесс восстановления туризма

Кянан Гасымов: В этом году в Азербайджане завершится процесс восстановления туризма В этом году в туристической сфере Азербайджана мы достигнем показателей 2019 года, и тем самым завершим процесс восстановления туризма.
Туризм
2 мая 2024 г. 12:04
Кянан Гасымов: В этом году в Азербайджане завершится процесс восстановления туризма

В этом году в туристической сфере Азербайджана мы достигнем показателей 2019 года, и тем самым завершим процесс восстановления туризма.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил журналистам на Первом форуме туроператоров стран-участниц ОЭС.

Он отметил, что основной целью является увеличение числа туристов: "Для этого необходимо реализовывать различные проекты. Проводится серьезная работа по устранению сезонности, которая является одной из самых больших сложностей сферы туризма в Азербайджане, и работа по созданию новых туристических продуктов".

По его словам, Азербайджан обладает большим потенциалом для развития медицинского туризма: "Реализуются проекты, связанные с развитием медицинского туризма. Наряду с этим предпринимаются серьезные шаги по стимулированию инвестиций в туризм и разработке механизмов субсидирования, увеличению числа рейсов в нашу страну, и обеспечению доступности услуг".

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Версия на английском языке Azerbaijani tourism to recover to pre-pandemic levels by end of 2024
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: "Bu il Azərbaycanda turizmin bərpa prosesi yekunlaşacaq"

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