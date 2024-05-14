Гёйдениз Гахраманов: Для развития туризма важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами

Для развития туризма в Азербайджане важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами.

Для развития туризма в Азербайджане важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов.

"Туристические компании при формировании стоимости турпакетов в первую очередь обращают внимание на логистику. Поэтому было бы неплохо увеличить число прямых рейсов. Это является одним из основных факторов, способствующих развитию туризма", - отметил он.

Гахраманов также заявил о важности увеличения числа отелей в регионах.