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Гёйдениз Гахраманов: Для развития туризма важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами

Гёйдениз Гахраманов: Для развития туризма важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами Для развития туризма в Азербайджане важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами.
Туризм
14 мая 2024 г. 12:15
Гёйдениз Гахраманов: Для развития туризма важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами

Для развития туризма в Азербайджане важно увеличение прямых рейсов с зарубежными странами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов.

"Туристические компании при формировании стоимости турпакетов в первую очередь обращают внимание на логистику. Поэтому было бы неплохо увеличить число прямых рейсов. Это является одним из основных факторов, способствующих развитию туризма", - отметил он.

Гахраманов также заявил о важности увеличения числа отелей в регионах.

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Версия на азербайджанском языке Göydəniz Qəhrəmanov: “Azərbaycanda birbaşa reyslərin artırılması turizmin inkişafını təşviq edən əsas amildir”

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