О нас

АТАА: В туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция

АТАА: В туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция Наряду с успехами, достигнутыми в сфере туризма в Азербайджане, все еще остаются нерешенными некоторые вопросы.
Туризм
14 мая 2024 г. 11:20
АТАА: В туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция

Наряду с успехами, достигнутыми в сфере туризма в Азербайджане, все еще остаются нерешенными некоторые вопросы.

Как сообщает Report, об этом на IV ассамблее Ассоциации заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов.

Он отметил, что в настоящее время в туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция в силу различных причин, включая отсутствие лицензии у некоторых компаний или индивидуальных гидов, проблемы обеспечения визовой поддержки и пр.

Гахраманов добавил, что Ассоциация провела ряд встреч и обсуждений в этом направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ATAA: Turizm sektorunda sağlam rəqabət tam təmin olunmayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi