АТАА: В туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция

Наряду с успехами, достигнутыми в сфере туризма в Азербайджане, все еще остаются нерешенными некоторые вопросы.

Наряду с успехами, достигнутыми в сфере туризма в Азербайджане, все еще остаются нерешенными некоторые вопросы.

Как сообщает Report, об этом на IV ассамблее Ассоциации заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов.

Он отметил, что в настоящее время в туристическом секторе существует не совсем здоровая конкуренция в силу различных причин, включая отсутствие лицензии у некоторых компаний или индивидуальных гидов, проблемы обеспечения визовой поддержки и пр.

Гахраманов добавил, что Ассоциация провела ряд встреч и обсуждений в этом направлении.