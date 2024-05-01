В Баку цены в 5-звездочных отелях выросли почти на 40%

Обнародованы средние цены в 3-, 4- и 5-звездочных отелях Баку за январь-май, опубликованные в системе онлайн-бронирования booking.com.

Обнародованы средние цены в 3-, 4- и 5-звездочных отелях Баку за январь-май, опубликованные в системе онлайн-бронирования booking.com.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, средняя цена за сутки проживания в 3-звездочных отелях составляет 78,8 маната, в 4-звездочных - 111,2 маната, в 5-звездочных - 209,6 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в 3-звездочных отелях выросли на 16,3%, 4-звездочных - на 4,7%, а 5-звездочных - на 39,7%.