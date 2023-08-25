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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 17:06
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" ОАО "АзерЭнержи".

Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автодороги Кяльбаджар-Лачын.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен недалеко от города Лачын, открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачынского района, ознакомились с работой предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии "Хочазфильм", "Рыбоводческого хозяйства Хакари" и открытии после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit Lachin district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın rayonuna səfər ediblər

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