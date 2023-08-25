Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" ОАО "АзерЭнержи".

Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Лачынском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автодороги Кяльбаджар-Лачын.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен недалеко от города Лачын, открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачынского района, ознакомились с работой предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии "Хочазфильм", "Рыбоводческого хозяйства Хакари" и открытии после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района.