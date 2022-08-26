О нас

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку 26 августа первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания полной средней школы № 334 в поселке Бина Хазарского района столицы и капитально реконструированного по ин
Внутренняя политика
26 августа 2022 г. 17:22
Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку

26 августа первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания полной средней школы номер 334, построенной в поселке Бина Хазарского района столицы.

Как сообщает Report, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву об условиях, созданных в новом здании школы.

Было отмечено, что территория молочно-овощеводческого совхоза Говсан в поселке Бина является одним из густонаселенных мест. Учащимся приходилось преодолевать до учебного заведения в поселке Бина более 5 километров. С учетом сложившейся ситуации по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд построил в поселке Бина новое школьное здание на 800 мест и накануне нового учебного года передал его в распоряжение педагогов и учащихся.

В трехэтажном здании школы созданы классные комнаты, лаборатории, кабинеты трудового обучения, новых технологий и робототехники, классы информатики, военной подготовки, дошкольной подготовки, библиотека, спортивный и актовый залы, архивные помещения, столовая.

Кроме того, создана открытая футбольная площадка, сооружены беседки для отдыха. Территория школы благоустроена и озеленена.

ХХХ

26 августа первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии капитально реконструированного по инициативе Фонда Гейдара Алиева детского сада-яслей номер 277 в поселке Гарачухур Сураханского района города Баку.

Первый вице-президент ознакомилась с условиями, созданными в детском саду-яслях.

Заведующая детским садом-яслями Айгюн Аллахвердиева сообщила, что здание детского сада-яслей номер 277 было построено в 1993 году и нуждалось в ремонте. По инициативе Фонда Гейдара Алиева были проведены капитальные ремонтные работы, детский сад-ясли реконструирован в соответствии с современными требованиями, оснащен необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием.

Было отмечено, что детский сад-ясли на 220 мест состоит из двух корпусов. Приусадебный участок детского сада благоустроен, здесь установлены развлекательные сооружения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоMehriban Aliyeva attends opening of secondary school and nursery-kindergarten in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyeva Bakıda orta məktəb və körpələr evi-uşaq bağçasının açılışlarında iştirak edib

Самое читаемое

В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
ФотоДочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
21 августа 2022 г. 02:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
21 августа 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi