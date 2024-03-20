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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.
Внутренняя политика
20 марта 2024 г. 09:06
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, Мехрибан Алиева поделилась соответствующей публикацией на своих официальных страницах в социальных сетях:

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья и долгих лет жизни! Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Сил и терпения их родным и близким! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!" - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Novruz bayramı ilə bağlı paylaşım edib

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