Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости, олицетворяющий суверенность государства, свободу, силу духа и солидарность нашего народа. Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви, радости и счастья. Прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!"