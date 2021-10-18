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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости
Внутренняя политика
18 октября 2021 г. 12:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости
Мехрибан Алиева
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости, олицетворяющий суверенность государства, свободу, силу духа и солидарность нашего народа. Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви, радости и счастья. Прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijanis on Restoration of Independence Day
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib

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