 Наверх

Мазахир Панахов: Проведение одним кандидатом кампании против другого недопустимо

Мазахир Панахов призвал кандидатов быть справедливыми

"Проведение одним кандидатом кампании против другого кандидата недопустимо". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов

Он призвал кандидатов быть справедливыми: "Мы создали для всех кандидатов равные условия. Однако, необходимо правильно использовать эту ситуацию. Проведение кандидатами кампании друг против друга - противоречит законодательству и мы не допустим этого". 

"Кандидаты в депутаты не должны строить свою победу на поражении других", - добавил М.Панахов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!