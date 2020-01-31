Мазахир Панахов: Проведение одним кандидатом кампании против другого недопустимо

"Проведение одним кандидатом кампании против другого кандидата недопустимо".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он призвал кандидатов быть справедливыми: "Мы создали для всех кандидатов равные условия. Однако, необходимо правильно использовать эту ситуацию. Проведение кандидатами кампании друг против друга - противоречит законодательству и мы не допустим этого".

"Кандидаты в депутаты не должны строить свою победу на поражении других", - добавил М.Панахов.