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Мазахир Панахов: Международные организации высоко оценили президентские выборы

Мазахир Панахов: Международные организации высоко оценили президентские выборы Представители международных организаций в своих письмах в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) высоко оценили прошедшие 7 февраля этого года внеочередные президентские выборы в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 марта 2024 г. 16:46
Мазахир Панахов: Международные организации высоко оценили президентские выборы

Представители международных организаций в своих письмах в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) высоко оценили прошедшие 7 февраля этого года внеочередные президентские выборы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на заседании комиссии.

"Наблюдавшие за избирательным процессом представители международных организаций отмечают, что выборы прошли на высоком уровне. Были предприняты все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов", - сказал Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Beynəlxalq qurumlar prezident seçkilərini yüksək qiymətləndiriblər

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