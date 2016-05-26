​Мардан Джамалов и Рауф Алиев награждены орденом "Шохрат"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мардана Джамалова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Мардан Талыб оглу Джамалов награжден орденом "Шохрат".

Другим распоряжением президента, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Рауф Асиф оглу Алиев награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что на данный момент М.Джамалов является главой Исполнительной власти города Ширван, а Р.Алиев I вице-президентом АФФА, председателем парламентского комитета труда и социальной политики.