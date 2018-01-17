Кямран Алиев: В прошлом году на имущество на сумму 15 млн 381 тыс манатов был наложен арест

© Report

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В 2017 году по уголовным делам, направленным в суды из 83 млн 486 тыс манатов нанесенного ущерба на этапе предварительного расследования была обеспечена выплата 27 млн 575 тыс манатов или же 33.03%".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции по итогам работы, проделанной в 2017 году.

Он сказал, что в целях обеспечения возмещения оставшейся части нанесенного ущерба на имущество на сумму 15 млн 381 тыс манатов был наложен арест и наряду с этим приняты другие предусмотренные законом меры.