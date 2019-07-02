Конституционный суд взял в производство запрос Генпрокуратуры

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании, согласно части IV ст. 130 Конституции АР и статьи 7.1 закона "О Конституционном суде" был рассмотрен запрос Генпрокуратуры АР о комментировании ст. 90.9 и 91.7 Уголовно-процессуального кодекса АР, принято определение о принятии запроса к производству.

Запрос с участием сторон будет рассмотрен по существу на пленуме Конституционного суда 19 июля.