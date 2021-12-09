О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конкурс "Yüksəliş" пройдет и в следующем году

Конкурс "Yüksəliş" пройдет и в следующем году 16:55
Внутренняя политика
9 декабря 2021 г. 17:09
Конкурс Yüksəliş пройдет и в следующем году

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году и внесении изменений в распоряжение "Об учреждении конкурса Yüksəliş".

Как сообщает Report, согласно документу, для проведения работ, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году Министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделен 1 млн манатов из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsi gələn il də keçiriləcək, 1 milyon manat ayrılıb

Экслюзивные новости

Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi