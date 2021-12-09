Конкурс "Yüksəliş" пройдет и в следующем году

16:55

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году и внесении изменений в распоряжение "Об учреждении конкурса Yüksəliş".

Как сообщает Report, согласно документу, для проведения работ, связанных с проведением очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году Министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделен 1 млн манатов из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год.