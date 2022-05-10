Конгресс азербайджанцев Европы провел конференцию по случаю дня рождения Гейдара Алиева

Конгресс азербайджанцев Европы по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева провел конференцию в видеоформате на тему “Личность и время”.

Конгресс азербайджанцев Европы по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева провел конференцию в видеоформате на тему “Личность и время”.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены Конгресса, руководители дружественных организаций, представители Государственного комитета по работе с диаспорой, азербайджанские и турецкие депутаты, некоторые послы, аккредитованные в европейских странах.

В ходе видеоконференции выступившие поделились своими воспоминаниями о великом лидере и подчеркнули важность празднования в следующем году 100-летия Гейдара Алиева.