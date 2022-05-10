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Конгресс азербайджанцев Европы провел конференцию по случаю дня рождения Гейдара Алиева

Конгресс азербайджанцев Европы провел конференцию по случаю дня рождения Гейдара Алиева Конгресс азербайджанцев Европы по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева провел конференцию в видеоформате на тему “Личность и время”.
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 18:57
Конгресс азербайджанцев Европы провел конференцию по случаю дня рождения Гейдара Алиева

Конгресс азербайджанцев Европы по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева провел конференцию в видеоформате на тему “Личность и время”.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены Конгресса, руководители дружественных организаций, представители Государственного комитета по работе с диаспорой, азербайджанские и турецкие депутаты, некоторые послы, аккредитованные в европейских странах.

В ходе видеоконференции выступившие поделились своими воспоминаниями о великом лидере и подчеркнули важность празднования в следующем году 100-летия Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке European Azerbaijan Congress holds conference on Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Heydər Əliyevlə bağlı konfrans keçirib

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