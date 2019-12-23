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Али Ахмедов: Избранных в муниципалитеты ждет большая ответственность - достойное служение народу

Избранных сегодня в муниципалитеты ждет большая ответственность

"Муниципальные выборы завершились. Верю, что кандидаты от партии "Ени Азербайджан" вновь получат большинство голосов избирателей и смогут одержать победу на выборах. Эта вера прежде всего опирается на успешно осуществляемую в стране политику Ильхама Алиева и ободряемые всеми результаты. Растущая экономика Азербайджана, улучшающееся благосостояние людей, изменяющийся и современный облик городов и сел, приносящие людям комфорт инфраструктурные проекты, укрепление нашей армии и другие великие достижения являются объективной основой нашей победы на выборах". 

Об этом в своем аккаунте в Facebook написал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов

По его словам, избранных сегодня в муниципалитеты ждет большая ответственность - достойное служение народу: "Я не сомневаюсь, что представленные в муниципалитетах члены партии "Ени Азербайджан" будут осознавать свою ответственность, постараются оправдать доверие народа. Поздравляю все одержавших победу на выборах, выражаю признательность принявшим активное участие в избирательной кампании представителям партии". 

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