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Из Сирии репатриированы семь граждан Азербайджана

Из Сирии репатриированы семь граждан Азербайджана В результате предпринятых правительством Азербайджана поэтапных и скоординированных мер осуществлена репатриация в страну семи граждан Азербайджана, в том числе пяти детей и двух женщин, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.
Внутренняя политика
21 февраля 2024 г. 10:20
Из Сирии репатриированы семь граждан Азербайджана

В результате предпринятых правительством Азербайджана поэтапных и скоординированных мер осуществлена репатриация в страну семи граждан Азербайджана - пятерых детей и двух женщин, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В первую очередь были установлены местонахождение, личности и гражданство репатриантов, а затем организована их перевозка на территорию Турции.

В Турцию были направлены представители государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, обеспечено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.

"При координации посольства Азербайджана в Турции наши граждане были обеспечены необходимыми документами для возвращения в страну. Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке Seven Azerbaijani citizens repatriated from Syria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeddi vətəndaşı Suriyadan Vətənə gətirilib

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