ИВ Баку о недопущении местных жителей на "Торговую": Подобные сообщения носят провокационный характер

Исполнительная власть города Баку прокомментировала информацию касательно недопущения местных жителей на "Торговую" в период с 25-го по 31-ое мая.

В заявлении Report глава пресс-службы столичной ИВ Исрафил Керимов сказал, что распространенная в СМИ информация по этому поводу не соответствует действительности и каких-либо ограничений не введено.

"Подобные сообщения носят провокационный характер. Футбол является игрой, которую отслеживают массы. Этот вид спорта любят все и какие-либо ограничения недопустимы. Наоборот, в эти дни в городе будет царить праздничное настроение, будут проходить различные мероприятия", - отметил он.