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Исторические памятники в Агсу, Исмаиллы и Шемахе не пострадали от землетрясений

​Исторические памятники в Агсу, Исмаиллы и Шемахе не пострадали
© Report/ Elchin Murad

Землетрясения в Агсу, Исмаиллы и Шемахе не нанесли ущерб историческим памятникам.

Как сообщает Report, об этом было сказано на брифинге в Исмаиллы, посвященном отчету о проделанной в течение трех месяцев работ по устранению последствий землетрясений, произошедших 5 февраля.

По словам главы исполнительной власти района Мирдамета Садыгова, исторические памятники, которыми богат Исмаиллы, к счастью, не пострадали от подземных толчков. "Исторические памятники построены столь добротно, что ни один камень не осыпался в результате землетрясения. Государство заботится об этих памятниках, проводит необходимые мероприятия по их охране". 

Глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов отметил, что историческим памятникам не нанесен урон: "Они построены очень хорошо. Государство заботится о сохранении истории". 

Глава исполнительной власти Агсу Анвер Сеидалиев тоже подтвердил отсутствие ущерба историческим памятникам на территории района.

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