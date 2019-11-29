Исрафил Мамедов назначен исполнительным директором ГНФАР

Исрафил Мамедов назначен исполнительным директором ГНФАР

29 ноября, 2019 20:53

https://report.az/storage/news/751a105edeba5bbe01005ef3d0e84222/2e714a6c-4657-48e5-80bd-cd94d7d85527_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исрафила Мамедова от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Исрафил Айдын оглу Мамедов освобожден от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Другим распоряжением главы государства, Исрафил Айдын оглу Мамедов назначен исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

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