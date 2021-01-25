Инвалиды войны и семьи шехидов до 2025 года будут обеспечены жильем

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Респ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Как сообщает Report, Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено утвердить и осуществить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики план мероприятий для поэтапного обеспечения в 2021-2025 годах квартирами или индивидуальными домами следующих лиц (семей):

- Лиц, принятых с 1 января 2014 года по 1 января 2020 года на учет в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилплощади и признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов, а также лиц, признанных инвалидами в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе выполнением военных служебных обязанностей (служебных обязанностей), независимо от даты принятия на учет;

- Лиц, принятых на учет в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилплощади и признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики в ходе военных операций, проведенных в 2020 году, и семей шехидов.

Местные органы исполнительной власти должны представить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики сведения о лицах, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Распоряжения;

На основании обращения Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечить выделение земельных участков для целей, указанных в части 1 настоящего Распоряжения, и ежегодно информировать Президента Азербайджанской Республики о проделанной работе.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в первый месяц каждого очередного года информировать Президента Азербайджанской Республики о работе, проделанной в связи с исполнением настоящего Распоряжения и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.