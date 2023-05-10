Ильхам Алиев: В последние 20 лет в мире нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан

Ильхам Алиев: В последние 20 лет в мире нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан

Что касается экономического развития, то в последние 20 лет в мире нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан. Наша экономика увеличилась более чем втрое.

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Что касается экономического развития, то в последние 20 лет в мире нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан. Наша экономика увеличилась более чем втрое. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. Отметив, что валютные резервы страны достигли 65 миллиардов долларов и почти в 10 раз превышают внешний долг, глава государства сказал: "Мы ни от кого не зависим, мы не вмешиваемся ни в чьи дела. Но никому не позволяем и не позволим совать свой нос в наши дела, будь то политические вопросы, будь то вопросы отношений между Азербайджаном и Арменией, будь то вопросы Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ilham Aliyev: No other country in the world that developed as fast as Azerbaijan in the last 20 years