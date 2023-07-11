Ильхам Алиев: Уверен, что до конца года будет обеспечено успешное развитие нашей страны

Шесть месяцев года остались позади. Сейчас можно говорить о некоторых итогах. Уверен, что до конца года будет обеспечено успешное развитие нашей страны.

Шесть месяцев года остались позади. Сейчас можно говорить о некоторых итогах. Уверен, что до конца года будет обеспечено успешное развитие нашей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

"В течение шести месяцев текущего года основным направлением нашей деятельности было обеспечение устойчивого развития страны - развитие ненефтяного сектора, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, продолжение реформ в экономической и социальной сферах. В целом, могу сказать, что за последние полгода наша экономика развивалась, хотя абсолютные показатели не так уж велики", - отметил глава государства.