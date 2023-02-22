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Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана и Иордании

Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана и Иордании Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, д
Внутренняя политика
22 февраля 2023 г. 17:45
Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана и Иордании

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева, направленном королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Иорданским Хашимитским Королевством.

В послании отмечается: "Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что, эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Azərbaycan-İordaniya əməkdaşlığının genişlənməsi üçün yaxşı imkanlar var"

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