Грузовики с продовольствием Азербайджанского общества Красного Полумесяца ожидают на дороге Агдам-Ханкенди уже 12 дней

Два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольствием для проживающих в Карабахском регионе армян уже 12 дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольствием для проживающих в Карабахском регионе армян уже 12 дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает карабахское бюро "Report", с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди стоят грузовики с 40 тоннами муки.

Находящиеся на территории представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца представили сертификат качества доставленного ими продовольственного груза российским миротворцам, временно дислоцированным на территории Азербайджана.

Они сообщили, что ждут на дороге Агдам-Ханкенди двенадцать дней и переговоры продолжаются, отметив, что останутся здесь до тех пор, пока привезенный ими груз не будут доставлен армянским жителям Ханкенди.