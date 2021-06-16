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Гражданам этих стран разрешили посетить Азербайджан

Гражданам этих стран разрешили посетить Азербайджан В постановление Кабинета министров Азербайджана "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" внесены изменения.
Внутренняя политика
16 июня 2021 г. 17:43
Гражданам этих стран разрешили посетить Азербайджан
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В постановление Кабинета министров Азербайджана "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" внесены изменения.

По данным Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, с 21 июня гражданам Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн и Королевства Катар и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах, будет разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом.

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