Госпогранслужба наградила представителей СМИ по случаю Дня национальной печати

По случаю 22 июля - Дня национальной печати в аппарате Государственной пограничной службы (ГПС) состоялось мероприятие.

По случаю 22 июля - Дня национальной печати в аппарате Государственной пограничной службы (ГПС) состоялось мероприятие.

Как сообщает Report, участникам мероприятия было передано поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

На мероприятии было выражено удовлетворение развитием отношений между ГПС и средствами массовой информации и высказана уверенность в том, что полезное сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь.

В завершение мероприятия приказом начальника Госпогранслужбы группа представителей СМИ была награждена медалями и почетными грамотами за вклад в развитие сотрудничества в области медиа.

На мероприятии коллектив Информационного агентства Report был награжден почетной грамотой.