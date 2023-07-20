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Госпогранслужба наградила представителей СМИ по случаю Дня национальной печати

Госпогранслужба наградила представителей СМИ по случаю Дня национальной печати По случаю 22 июля - Дня национальной печати в аппарате Государственной пограничной службы (ГПС) состоялось мероприятие.
Внутренняя политика
20 июля 2023 г. 14:28
Госпогранслужба наградила представителей СМИ по случаю Дня национальной печати

По случаю 22 июля - Дня национальной печати в аппарате Государственной пограничной службы (ГПС) состоялось мероприятие.

Как сообщает Report, участникам мероприятия было передано поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

На мероприятии было выражено удовлетворение развитием отношений между ГПС и средствами массовой информации и высказана уверенность в том, что полезное сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь.

В завершение мероприятия приказом начальника Госпогранслужбы группа представителей СМИ была награждена медалями и почетными грамотами за вклад в развитие сотрудничества в области медиа.

На мероприятии коллектив Информационного агентства Report был награжден почетной грамотой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX Aparatında 22 iyul - Milli Mətbuat Günü qeyd edilib

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