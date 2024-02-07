О нас

Голосование в Ходжалы: Наблюдается высокая явка избирателей

Голосование в Ходжалы: Наблюдается высокая явка избирателей В освобожденном от оккупации Ходжалы продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:52
Голосование в Ходжалы: Наблюдается высокая явка избирателей

В освобожденном от оккупации Ходжалы продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, на двух новых избирательных участках Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 созданы все необходимые условия для голосования избирателей.

Председатель участка №106 Совет Аллахвердиев сообщил, что явка избирателей на выборах высокая: "Выборы проходят прозрачно. На данный момент проголосовали 230 человек".

Местные жители Мамед Нагиев и Назар Билалов сообщили, что счастливы принять участие в голосовании в родном Ходжалы.

На избирательном участке №106 в средней школе села Тазабина зарегистрировано 546 избирателей, а на участке №107 в детском саду поселка Аскеран - 224 избирателя.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xocalıda səsvermə: seçici fəallığı yüksəkdir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi