Голосование в Ходжалы: Наблюдается высокая явка избирателей

В освобожденном от оккупации Ходжалы продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

В освобожденном от оккупации Ходжалы продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, на двух новых избирательных участках Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 созданы все необходимые условия для голосования избирателей.

Председатель участка №106 Совет Аллахвердиев сообщил, что явка избирателей на выборах высокая: "Выборы проходят прозрачно. На данный момент проголосовали 230 человек".

Местные жители Мамед Нагиев и Назар Билалов сообщили, что счастливы принять участие в голосовании в родном Ходжалы.

На избирательном участке №106 в средней школе села Тазабина зарегистрировано 546 избирателей, а на участке №107 в детском саду поселка Аскеран - 224 избирателя.