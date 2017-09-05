Глава пресс-службы ММ: Председатель Дисциплинарной комиссии парламента не сменен

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Председатель Дисциплинарной комиссии парламента не сменен. Новости об этом ложны".

Об этом Report заявил глава пресс-службы парламента Акиф Тевеккюльоглу.

Он отметил, что смена председателя любой комиссии осуществляется путем голосования: "Для этого должны провести заседание. Такого не было. В целом, Сиявуш Новрузов - не член Дисциплинарной комиссии".

Председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов в заявлении Report опроверг эту информацию: "Я не был избран председателем Дисциплинарной комиссии".

Отметим, что на некоторых сайтах появилась информация о смене председателя Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса и избрании Сиявуша Новрузова вместо депутата Агаджана Абыева.