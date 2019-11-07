Глава меджлиса партии: Мы создали системную проблему в ReAl

"Меня не интересуют личности, я предпочитаю смотреть в корень проблем. Мы, прежде всего я, своими руками создали "системную проблему" в ReAl. Нет смысла искать виновника в проблеме системы, но если есть желание, можете обвинить в этом лично меня".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель меджлиса партии ReAl Эркин Гадирли, комментируя происходящие события в партии.

"Последние события разозлили меня и поэтому я не сразу отреагировал на них. Азер Гасымлы - мой друг и всегда будет мне дорог. Азер сделал свой выбор. Я, мягко говоря, не доволен его выбором, но отношусь с уважением. Также не осуждаю тех, кто пытается воспользоваться уходом Азера".

Напомним, что председатель меджлиса партии ReAl Азер Гасымлы подал в отставку из партии.