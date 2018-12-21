Глава ИВ Хазарского района освобожден от должности

21 декабря, 2018 16:49

https://report.az/storage/news/21f7087d79e1b19e037354e4b294c12f/d5a3c840-04ac-4632-87ba-9ed79d948d68_292.jpg Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении главы Исполнительной власти Хазарского района города Баку от занимаемой должности. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Гюльага Байрам оглу Исламов освобожден от должности главы Исполнительной власти Хазарского района города Баку. Отметим, что Г.Исламов родился в Баку 19 декабря 1948 года. 25 января 1995 года был назначен главой Исполнительной власти Хазарского района города Баку.

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