Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены

"Мелиоративные меры имеют особое значение для любой страны, особенно это важно в странах, которые не обладают большими объемами водных ресурсов. Еще раз хочу сказать, что строительство водохранилищ, водных каналов всегда занимало приоритетное место среди

"Мелиоративные меры имеют особое значение для любой страны, особенно это важно в странах, которые не обладают большими объемами водных ресурсов. Еще раз хочу сказать, что строительство водохранилищ, водных каналов всегда занимало приоритетное место среди инфраструктурных проектов, так будет и впредь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Наряду со всей этой работой, нас, конечно, всегда беспокоил и вопрос рационального использования воды. В этой области есть успехи, но есть и сложности, недостатки. Они должны быть устранены. В целом же устойчивое развитие сельского хозяйства в последние годы непосредственно связано в том числе с эффективностью водообеспечения. В последние годы мы стали подавать воду на земли, которые ранее не орошались. Объем этих земель измеряется сотнями тысяч гектаров. Подача воды на земли, которые ранее вообще не орошались или орошались частично, оживила эти регионы, вода стала подаваться на сотни тысяч гектаров", - сказал глава государства.