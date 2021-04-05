О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены

Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены "Мелиоративные меры имеют особое значение для любой страны, особенно это важно в странах, которые не обладают большими объемами водных ресурсов. Еще раз хочу сказать, что строительство водохранилищ, водных каналов всегда занимало приоритетное место среди
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 17:49
Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

"Мелиоративные меры имеют особое значение для любой страны, особенно это важно в странах, которые не обладают большими объемами водных ресурсов. Еще раз хочу сказать, что строительство водохранилищ, водных каналов всегда занимало приоритетное место среди инфраструктурных проектов, так будет и впредь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Наряду со всей этой работой, нас, конечно, всегда беспокоил и вопрос рационального использования воды. В этой области есть успехи, но есть и сложности, недостатки. Они должны быть устранены. В целом же устойчивое развитие сельского хозяйства в последние годы непосредственно связано в том числе с эффективностью водообеспечения. В последние годы мы стали подавать воду на земли, которые ранее не орошались. Объем этих земель измеряется сотнями тысяч гектаров. Подача воды на земли, которые ранее вообще не орошались или орошались частично, оживила эти регионы, вода стала подаваться на сотни тысяч гектаров", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Çətinliklər, çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане
Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане
5 апреля 2021 г. 18:10
Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой
Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой
5 апреля 2021 г. 18:05
Ильхам Алиев: Водой пользовались бессовестно
Ильхам Алиев: Водой пользовались бессовестно
5 апреля 2021 г. 17:52
Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ
Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами
Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности
Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности
5 апреля 2021 г. 17:45
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Счетная палата: Нарушениями в Гачгынкоме займется Генпрокуратура
Счетная палата: Нарушениями в "Гачгынкоме" займется Генпрокуратура
5 апреля 2021 г. 13:20
Назначен новый глава ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана
Назначен новый глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
5 апреля 2021 г. 12:57
В Баку и на Абшероне выделят землю под строительство солнечной электростанции
В Баку и на Абшероне выделят землю под строительство солнечной электростанции
2 апреля 2021 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi