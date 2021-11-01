О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства принял участие в открытии автодороги Басгал-Сулут в Исмаиллы

Глава государства принял участие в открытии автодороги Басгал-Сулут в Исмаиллы 1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Басгал-Сулут, берущей начало с 17-го километра дороги Муганлы-Исмаиллы.
Внутренняя политика
1 ноября 2021 г. 17:19
Глава государства принял участие в открытии автодороги Басгал-Сулут в Исмаиллы
0 : 00
0 : 00

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Исмаиллинском районе автомобильной дороги Басгал-Сулут, берущей начало от 17-го километра дороги Муганлы-Исмаиллы.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительство автомобильной дороги Басгал-Сулут было проведено в соответствии с Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в июле прошлого года. Двухполосная дорога соединяет 11 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек. Протяженность автомобильной дороги, соединяющей села Басгал, Гычатан, Таглабиян, Калфарадж, Зейве, Курдуван, Ханкенди, Муджу, Сарсура, Келезеве и Сулут, составляет 30,1 километра, а ширина проезжей части - 6 метров. На дороге построено четыре моста и создана необходимая дорожная инфраструктура.

Глава государства также был проинформирован о работе, проделанной на автомобильной дороге Гаджихатамлы-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района.

Было отмечено, что эта дорога протяженностью 13 километров находилась в непригодном состоянии из-за длительной эксплуатации без ремонта и ввиду воздействия природных факторов. В настоящее время дорога реконструирована на современном уровне. Дорога, построенная по Распоряжению Президента Ильхама Алиева, облегчит движение между 3 населенными пунктами с населением около 4 тысяч человек, внесет вклад в развитие сельского хозяйства, в частности виноградарства. Глава государства также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Президент Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Басгал-Сулут.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Aliyev attends inauguration of Basgal-Sulut highway in Ismayilli
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı İsmayıllıda Basqal-Sulut avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi