Глава государства принял участие в открытии автодороги Басгал-Сулут в Исмаиллы

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Басгал-Сулут, берущей начало с 17-го километра дороги Муганлы-Исмаиллы.

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Исмаиллинском районе автомобильной дороги Басгал-Сулут, берущей начало от 17-го километра дороги Муганлы-Исмаиллы.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительство автомобильной дороги Басгал-Сулут было проведено в соответствии с Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в июле прошлого года. Двухполосная дорога соединяет 11 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек. Протяженность автомобильной дороги, соединяющей села Басгал, Гычатан, Таглабиян, Калфарадж, Зейве, Курдуван, Ханкенди, Муджу, Сарсура, Келезеве и Сулут, составляет 30,1 километра, а ширина проезжей части - 6 метров. На дороге построено четыре моста и создана необходимая дорожная инфраструктура.

Глава государства также был проинформирован о работе, проделанной на автомобильной дороге Гаджихатамлы-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района.

Было отмечено, что эта дорога протяженностью 13 километров находилась в непригодном состоянии из-за длительной эксплуатации без ремонта и ввиду воздействия природных факторов. В настоящее время дорога реконструирована на современном уровне. Дорога, построенная по Распоряжению Президента Ильхама Алиева, облегчит движение между 3 населенными пунктами с населением около 4 тысяч человек, внесет вклад в развитие сельского хозяйства, в частности виноградарства. Глава государства также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Президент Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Басгал-Сулут.